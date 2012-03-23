ЦИК расписал эфиры для предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия установила порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств Государственного бюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов народных депутатов Украины, которые состоятся 28 октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла сегодня на заседании.

В частности, соответствующим постановлением установлено, что эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляется Национальной телекомпанией Украины на Первом национальном канале продолжительностью 60 минут, Национальной радиокомпанией Украины на Первом канале также 60 минут, региональными государственными или коммунальными теле- и радиоорганизациями по 20 минут.

Также установлено, что региональными теле- и радиоорганизациями предоставляется эфирного времени по 20 минут для проведения агитации кандидатами в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах.

Кроме того, ЦИК установила, что политические партии за государственные средства могут размещать свою агитацию в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» объемом не более 7800 знаков и в региональных изданиях не более 3900 знаков.

ЦИК также утвердил формы представлений относительно кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий, а также форму представлений относительно проведения жеребьевки, которая установит порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене.