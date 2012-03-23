Литвин хочет отучить депутатов курить в кулуарах
12:00, 23 марта 2012Политика
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В ВР создано межфракционное депутатское объединение «За будущее Украины без курения»
Владимир Литвин
В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «За будущее Украины без курения».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
В это объединение вошло 68 народных депутатов, возглавил его народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.
В.ЛИТВИН, обращаясь к председателю этого объединения, призвал его «провести работу, чтобы не курили в кулуарах Верховной Рады, для начала».
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