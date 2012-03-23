Литвин хочет отучить депутатов курить в кулуарах

12:00, 23 марта 2012
Политика
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В ВР создано межфракционное депутатское объединение «За будущее Украины без курения»  

Владимир Литвин во время внеочередного заседания ВР. Киев, 28 января

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «За будущее Украины без курения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

В это объединение вошло 68 народных депутатов, возглавил его народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

В.ЛИТВИН, обращаясь к председателю этого объединения, призвал его «провести работу, чтобы не курили в кулуарах Верховной Рады, для начала».

 

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