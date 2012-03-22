В ВР зарегистрировали законопроект о проведении выборов мэров в два тура

Народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ирина ГЕРАЩЕНКО и Кирилл КУЛИКОВ зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о проведении выборов мэров в два тура.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО, депутаты предлагают внести соответствующие изменения в закон "О выборах депутатов Верховной рады Крыма, местных советов, сельских, поселковых и городских голов".

И.ГЕРАЩЕНКО и К.КУЛИКОВ считают, что закон о выборах городских голов в два тура должен быть принят до конца этой сессии, чтобы выборы мэров, которые состоятся в этом году, в частности в Киеве и Черновцах, проходили именно по такой системе.

Сегодня городских голов избирают по мажоритарной системе относительного большинства, то есть избранным считается кандидат, который получил большее, чем его конкуренты, количество голосов избирателей, которые пришли на участки.

К.КУЛИКОВ и И.ГЕРАЩЕНКО настаивают на введении мажоритарной системы абсолютного большинства, что даст возможность гражданам избирать мэром того кандидата, который пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей, а не просто обогнал на несколько процентов своего конкурента. Народные депутаты убеждены, что система выборов в два тура будет способствовать избранию кандидата, который пользуется реальной поддержкой и авторитетом, а также повышению ответственности мэров.

"На сегодняшний день в большинстве украинских городов мы имеем мэра меньшинства, - отметили авторы документа. - Например, в Кировограде за мэра-коммуниста голосовало лишь 10% жителей, а ЧЕРНОВЕЦКИЙ стал мэром столицы, хотя за него проголосовало лишь 300 тыс. киевлян (37,7% тех, кто пришел на выборы). На последних выборах в Обухове за городского голову проголосовали немногим более 4 тысяч жителей этого 40-тысячного райцентра", - отмечают депутаты.

И.ГЕРАЩЕНКО и К.КУЛИКОВ считают, что выборы городского головы в два тура позволят избрать мэра большинства, будут стимулировать мобилизацию избирателей перед вторым туром. "В первом туре голоса избирателей могут распыляться, второй тур дает возможность избрать того, кто является более авторитетным и имеет большую поддержку многих граждан, а не несколько процентов сторонников. Люди имеют четкую альтернативу, перед вторым туром сильнее работает идеологическая составляющая, граждане сильнее осознают свой выбор", - заявляют депутаты.

"Мэр должен иметь поддержку значительной части общества, тогда он будет более ответственным перед людьми и менее зависимым от власти", - убеждены К.КУЛИКОВ и И.ГЕРАЩЕНКО. - К сожалению, сегодня в однотуровой системе заинтересована власть, поскольку во втором туре ее выдвиженцам будет невозможно победить кандидата от объединенной оппозиции".

Также авторы законопроекта отметили, что идею проведения выборов мэров в два тура поддерживают эксперты и многие избиратели.