Попов будет развивать ІТ-технологии

Развитие сферы ІТ-технологий – одна из стратегических задач, которые стоят перед Киевом. Потому город всячески будет способствовать как подготовке кадров в сфере ІТ-технологий, так и перестройке соответствующей инфраструктуры, которая бы позволила украинской столице конкурировать с ведущими ІТ-центрами. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, отметил председатель КГГА Александр Попов во время посещения столичного лицея информационных технологий №79.

«Сегодня отечественные ІТ-компании испытывают острый недостаток квалифицированных ІТ-специалистов, особенно в государственном секторе. Эксперимент «ІТ-образование», который вы первыми в Украине начали с инициативы Киевского национального университета им. Тараса Шевченко при поддержке Главного управления образования и науки Киева, убежден, продемонстрирует один из путей решения этой важной для города проблемы», – отметил председатель КГГА в разговоре с педагогами и учениками лицея.

По словам Александра Попова, городская власть содействует развитию ІТ-образования, потому что столица нуждается в квалифицированных специалистах, которые дали бы толчок развитию сферы ІТ-технологий и экономики Киева в целом. «Мы видим Киев будущего городом с высокоразвитой экономикой, главное место в которой будет занимать сфера ІТ-технологий. На сегодня это самая прибыльная сфера хозяйства в мире. Государства и регионы, которые в свое время сделали ставку на развитие ІТ-технологий, процветают. Киев имеет все возможности, чтобы приобщиться к перечню мировых центров ІТ-технологий, и он обязательно приобщится к нему», – отметил председатель КГГА.

Александр Попов отметил, что сегодня в городе не так много учебных заведений, особенно заведений среднего образования, которые дают серьезную профессиональную подготовку будущим ІТ-специалистам. По убеждению председателя КГГА, в будущем ситуация изменится к лучшему.

По словам руководителя города, сегодня в Киеве продолжается обсуждение проекта Столичного стандарта образования. Формируя проект, город заложил в него мероприятия, которые через определенное время позволят исправить ситуацию с недостаточным уровнем профессиональной подготовки выпускников именно в сфере ІТ. Имеется в виду запроектированная компьютеризация школ, привлечение средних заведений к глобальному информационному пространству, методологическая подготовка педагогов и тому подобное. Александр Попов предложил педагогам и ученикам лицея внести собственные предложения и замечания к проекту Стандарта, отметив, что опыт лицеистов поможет городу в формировании проекта лучшего образования.

Лицей информационных технологий №79 основан в 1904 году как «Гимназия В. И. Петра и Советы родителей». В разные годы здесь преподавали и учились президент НАН Украины Борис Патон, президент Академии наук СССР Анатолий Александров, танцор-балетмейстер Серж Лифар и много других выдающихся лиц. С 2001 года специализируется на углубленном изучении информационных технологий. На протяжении четырех лет (с 2008-го) лицеисты неоднократно становились призерами международных олимпиад, завоевав две серебряные и пять бронзовых медалей.

В 2011 году в лицее начался эксперимент всеукраинского уровня «ІТ-образование». Цель проекта – разработка новой модели организации учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов для обеспечения потребностей ІТ-индустрии Украины на основе взаимодействия учебных заведений с работодателями ІТ-компаний. В 2012-2014 годах лицеисты будут принимать участие в «космическом проекте». На борту международной космической станции будет осуществляться эксперимент, в котором будут принимать участие Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева (Россия) и Института электросваривания им. Е. О. Патона Национальной академии наук Украины. Лицеисты в режиме реального времени будут выступать как операторы по принятию и обработке информации, которая будет передаваться с борта МКС.