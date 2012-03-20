Суд отказался закрыть дело Авакова

Краснозаводской районный суд Харькова отклонил жалобу защиты экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат А.АВАКОВА Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ, соответствующее решение суда было оглашено сегодня утром.

«Сегодня было оглашено постановление, которым суд отказал в удовлетворении моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела. Суд фактически моим доказательствам, изложенным в жалобе, оценки не дал, указал на то, что мои доказательства являются оценкой доказательств по делу и должны учитываться во время рассмотрения дела по существу», - сказал Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ.

По мнению адвоката, суд принял незаконное решение, поскольку прокуратура не предоставила необходимый для всестороннего изучения жалобы пакет документов.

«Решение суда было принято на основании копий материалов, предоставленных прокуратурой, а не оригиналов, как требует законодательство. В частности, прокуратурой не были предоставлены оригиналы госактов, распоряжений, о которых идет речь в обжалованном постановлении о возбуждении уголовного дела, также не были предоставлены образцы подписей АВАКОВА, которые использовались при проведении почерковедческой экспертизы, отсутствуют источники таких подписей, что, соответственно, позволяет дать оценку почерковедческой экспертизе и поставить ее заключение под сомнение», - сказал Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Он в очередной раз подчеркнул, что изученные в суде материалы дела свидетельствуют об отсутствии у прокуратуры на момент возбуждения уголовного дела достаточных данных, которые бы свидетельствовали о наличии признаков преступления в действиях А.АВАКОВА.

Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ выразил убеждение, что уголовное дело в отношении А.АВАКОВА было возбуждено по политическим мотивам.

«Исходя из анализа предоставленных копий материалов, я еще раз смог убедиться, сделать вывод о наличии политической составляющей в этом уголовном деле, поскольку в предоставленных прокуратурой материалах есть показания о том, что органам прокуратуры об оформлении и регистрации госактов на земельные участки было известно еще в июле 2009 года, а дело по этому факту было возбуждено только в 2012 году, фактически перед выборами в Верховную Раду Украины.

Кроме того, во время изучения материалов еще раз подтвердился тот факт, что АВАКОВ со своей стороны принял в рамках свое компетенции все зависящие от него меры, чтобы не допустить изменения целевого назначения земельных участков, которые принадлежат предприятию «Укрскладстройцентр». Материалы также свидетельствуют о том, что на момент возбуждения уголовного дела прокуратуре было известно о наличии решения Хозяйственного суда Харьковской области, которым установлено отсутствие факта причинения ущерба бюджетам местных советов в результате изменения целевого назначения земельных участков», - отметил адвокат.

По мнению Ю.ВИШНЕВЕЦКОГО, материалы дела позволяют сделать вывод, что изменение целевого назначения земельных участков произошло не в результате действий А.АВАКОВА, а в результате нарушения должностными лицами других государственных органов требований распоряжения экс-губернатора, которым он запрещал оформлять и регистрировать такие госакты.

Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ выразил сомнение в возможности украинских судов законно решить дело А.АВАКОВА, однако отметил, защита экс-губернатора пройдет все предусмотренные законом инстанции для того, чтобы в будущем иметьвозможность обратиться в международные судебные инстанции. Апелляция на решение Краснозаводского районного суда Харькова будет подана в семидневный срок.

«С учетом принятых на сегодняшний день решений и прокуратурой, и судами можно сделать вывод, что дело носит явно политический характер, и особых надежд и иллюзий по поводу дальнейшего возможного решения органов правосудия в Украине по делу АВАКОВА я не питаю. На сегодняшний день мы в любом случае должны будем пройти все судебные, административные процедуры, предусмотренные действующим украинским законодательством, чтобы в дальнейшем иметь возможность обратиться в международные судебные институты», - сказал Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила в отношении руководителя Харьковской областной партийной организации ВО «Батькивщина», бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации (2005-2010 гг.) А.АВАКОВА уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.АВАКОВА объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Краснозаводским районным судом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.