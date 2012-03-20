"Наша Украина" осуждает заявления Януковича о втором государственном

Партия «Наша Украина» категорически против намерения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении президиума партии.

По мнению авторов заявления, такие действия имеют лишь одно определение: «антигосударственные и антиукраинские».

В партии убеждены, что ни о каких реальных языковых, культурных или объединительных потребностях украинского народа речь не идет.

«За два года власть ничего не сделала для улучшения жизни людей: непрерывно растут цены, а население беднеет. Поэтому, надеясь удержаться при власти в канун парламентских выборов, Партия регионов решила сыграть с собственными избирателями в наперстки: вместо эффективной социальной и экономической политики гражданам сознательно подбрасывают языковую тему, которая раскалывает страну», - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что заявления о двуязычии являются прямым продолжением «харьковской капитуляции», чтобы получить благосклонность Кремля в обмен на продажу своего государства.

«Цель внедрения двуязычия - не в защите прав русскоязычных граждан, имеющих все возможности для использования русского языка, а в возвращении Украине статуса российской колонии, где украинская речь будет вытеснена из официального употребления», - считают авторы заявления.

В «Нашей Украине» призывают противодействовать таким намерениям. «Сопротивление такой политике – дело общенародное, не знающее раздела на политические партии или убеждения. Активная позиция всех украинских граждан, которые вместе способны защитить конституционный статус украинского языка, – это красная барьер для власти», - отмечается в заявлении.

Вместе со всеми политическими и общественными партнерами в «Нашей Украине» инициируют общеукраинские акции в защиту украинского языка и единства нашего государства.

«Мы призываем все политические и общественные силы, заботящиеся о единстве страны, сделать все, чтобы никакие антиукраинские языковые инициативы власти не были даже рассмотрены в парламенте», - подчеркивают в «Нашей Украине».

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ в интервью ИТАР-ТАСС заявил, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском. «В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, разговаривающее в основном на двух языках, – украинском и русском», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.