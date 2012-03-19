Янукович: одно из любимых занятий - выбор сала

Президент Украины В. ЯНУКОВИЧ говорит, что его выходные часто посвящены внукам. О своем свободном времени он рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.

«Если есть свободное время, я занимаюсь спортом. Немножко "подремонтировал" коленные суставы. Люблю поиграть в теннис», - сказал Президент.

Также по его словам, иногда с внуками играет в футбол. «Не люблю жить без движения, не люблю валяться на диване», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сообщил и о том, что приходится читать много документов, что отнимает «колоссальное время». «Ну, и иногда литература», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, иногда он смотрит кино. «Внуки затягивают. Или дают заказ - какой-то фильм им понравился. И часто бывает в субботу или воскресенье, когда мы собираемся, я себе не принадлежу. Они задают программу, и я ее выполняю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопросы о своих гастрономических пристрастиях, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что раньше очень любил бывать на рынке. «И, конечно, одно из любимых занятий - выбор сала. Несколько сортов», - подчеркнул он.