Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, утверждает, что его жена не любит подарков. Об этом он рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.

Говоря о своем последнем подарке для жены, Президент сказал, что она не любит подарки. «Дорогие тем более. Помню, был как-то, по-моему, в Бразилии. Забежал в аэропорту в магазин дьюти-фри и увидел красивый шарф. Купил его и приберег на 8 марта», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также подтвердил, что у них была романтическая история знакомства, когда на заводе ей что-то на ногу упало, а он спас ее. «Я ей всегда говорю: «Это Вы специально придумали, чтоб меня под венец заманить», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.