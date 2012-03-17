На съезд Партии регионов пришли Янукович и Литвин

В Киеве начал работу ХІІІ съезд Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие 843 делегата.

В частности, среди участников съезда народные депутаты Украины, представители Администрации Президента, Кабинета министров, органов исполнительной власти, общественных организаций Украины.

Сегодня на съезде ожидается принятие решения о слиянии Партии регионов с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

В съезде принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Согласно повестке дня съезда, Н.АЗАРОВ выступит с докладом о задачах Партии регионов по усилению социальной и политической стабилизации общества.