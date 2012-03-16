Нацбанк раздаст "витину тысячу" через банкоматы

Национальный банк Украины планирует ввести специальные карточки для выплаты населению компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире Первого национального телеканала.

«Сейчас Национальный банк работает над системой выдачи карточек всем тем вкладчикам, на которые будут перечислены эти компенсационные деньги, и у каждого гражданина, который получит компенсацию, будет выбор: то ли пойти в любой банкомат снять эту тысячу и потратить (это его право), или сохранить эту тысячу на выгодных условиях на своем депозите и получить хороший процент с этого», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которая не была выплачена при прежнем правительстве, до конца этого года. В целом количество граждан, которые должны получить возмещение, около 6 млн. чел.