Казаки создадут Совет казачьих старейшин

В субботу, 17 марта, в 11:00 в Центральном доме офицеров Вооружённых Сил Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 30/1) состоится очередная Казачья Рада, которая рассмотрит вопрос централизации казачества Украины и создания Совета казачьих старейшин.

Казачью Раду будет вести гетман Вольного Казачества Украины Вячеслав ГУЗИЙ.

На Казачью Раду приглашены атаманы и старейшины, представляющие казачьи организации из разных регионов Украины. На Казачьей Раде будут избраны депутаты Совета казачьих старейшин. Цель избрания казачьих депутатов – постоянное принятие казачьих законов, без которых казачество Украины невозможно. Старейшины изначально являются носителями и проводниками всех казачьих законов, без решения Совета казачьих старейшин все законы о казачестве не являются действительными.

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией обращаться:

Вячеслав ГУЗИЙ, гетман Вольного казачества Украины

Тел.: (097)931-08-14.

Екатерина ШВАГРО, пресс-секретарь

Тел.: (097)498-57-63