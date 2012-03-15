Депутаты уже «тайно» голосуют за Омбудсмана
14:07, 15 марта 2012Политика
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Литвин объявил о начале голосования за избрание Уполномоченного ВР по правам человека
Владимир Литвин
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о начале голосования за избрание Уполномоченного ВР по правам человека.
Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим перерыв в работе парламента объявлен в 13.44.
Народные депутаты будут голосовать в тайном режиме, бюллетенями.
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