Депутаты уже «тайно» голосуют за Омбудсмана

14:07, 15 марта 2012
Политика
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Литвин объявил о начале голосования за избрание Уполномоченного ВР по правам человека

Владимир Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о начале голосования за избрание Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим перерыв в работе парламента объявлен в 13.44.

Народные депутаты будут голосовать в тайном режиме, бюллетенями.

 

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