У Януковича надеются, что РФ поддержит европейские устремления Украины

Украина надеется на поддержку своих европейских устремлений со стороны Российской Федерации.

Об этом сказал Институту Горшенина Представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО, комментируя предстоящее парафирование договора о Зоне свободной торговли Украины с ЕС.

«Я доверяю нашему Министерству иностранных дел, поэтому думаю, что их официальная позиция относительно даты парафирования (договора о создании ЗСТ Украины и ЕС), будет поддержана. Что касается дальнейшей ратификации, то я убежден, что она состоится во всех странах», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО

При этом он высказал убежденность, что парафирование и дальнейшее подписание данного договора не ухудшит отношения Украины с Россией. «Курс на евроинтеграцию не является новым, поэтому россияне знали и знают о наших евроинтеграционных устремлениях. Вместе с тем наша политика относительно России является дружественной, Россия имеет статус нашего стратегического партнера. Поэтому никакой опасности для отношений с РФ такая интеграция с ЕС не несет, мы надеемся на поддержку наших европейских устремлений со стороны Российской Федерации», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В тоже время его коллега по фракции, народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК высказал мнение, что для Украины выгоднее интеграция в Евразийский экономический союз.

«Не нужно быть министром иностранных дел, чтобы осознать и понять очевидные вещи: нас, собственно говоря, никогда серьезно не рассматривал как кандидата в члены Европейского Союза. Эта риторика, которая уже стала мифом для граждан Украины, абсолютно несостоятельна», - отметил он.

Депутат обратил внимание, что даже в самый благополучный для интеграции период - после Помаранчевой революции, когда Запад встретил с большими надеждами новую украинскую власть и предоставил ей огромную кредитно-финансовую помощь, и то на тот момент Украина ни на шаг не продвинулась в сторону ЕС. «Последний год звучат очень резкие заявления от европейских чиновников разного ранга. И многие из них не оставляют абсолютно никаких шансов даже гипотетически рассматривать подписание Договора об ассоциации и создании Зоны свободной торговли, поскольку уже критическая масса всех тех требований и заявлений, которые звучат в ЕС в адрес Украины, не дает для этого никаких шансов и возможностей», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

По мнению народного депутата, сегодня Украина оказалась в «подвешенном» состоянии, и членство в Европейском Союзе лет через 20 для нас является неприемлемым. «И наша внешняя политика должна быть ориентирована исключительно на то, какая интеграция для нашей страны даст нам большую эффективность – финансовую, экономическую, гуманитарную, и как мы можем в этот период избежать очень серьезных последствий финансового кризиса, которые для Украины являются крайне губительными», - считает В.КОНОВАЛЮК.

При этом он отметил, что возможное парафирование договора о создании ЗСТ с ЕС никак не отразиться на украино-российских отношениях. «Мы сегодня находимся в той же низкой точке наших двусторонних отношений. Российская Федерация дает нам четко понять, что наши торгово-экономические отношения не строятся на конкретных договорах, которые не предусматривают взимание пошлин и ограничений. С учетом создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом, РФ и Таможенный союз будут вынуждены закрывать свои рынки, потому что европейские товары идут в Россию, как в Казахстан и Беларусь, с определенными пошлинами. И кто от этого выиграет? У меня не возникает никакого сомнения: проиграет прежде всего Украина. И нужно уважать аргументы и экономические расчеты, которые показывают, насколько интеграция в Евразийский экономический союз для нас выигрышна и эффективна. Потому что Украина получает колоссальные преференции и возможность для того, чтобы обеспечить модернизацию своей экономики», - полагает народный депутат.

Народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА отметила, что была бы очень счастлива, если бы действительно в конце марта был парафирован договор о ЗСТ Украины с ЕС. Депутат отметила, что, насколько она понимает, договор, в принципе, готов. «И европейские чиновники подтверждали, что фактически торможение идет со стороны Украины. И не из-за экономических процессов, а из-за политических. Потому что Зона свободной торговли с ЕС, вырванная из контекста Договора об ассоциации, ЕС не интересует. Их интересует комплекс. Парафировать отдельно договор о создании ЗСТ они могут, но вообще-то он будет подтвержден и заработает только в комплексе с Договором об ассоциации. А Договор об ассоциации – это политический документ», - сказала К.ЛЯПИНА

При этом народный депутат полагает, что наибольший скепсис относительно ратификации Договора с Украиной проявляет Германия. «Разные причины этого называют специалисты. Одни говорят об определенной близости к России, определенные бизнес-интересы. Но есть и очень четкие понятные публичные аргументы, которые приводят европейские политики, а немецкие, возможно, особенно четко артикулируют эти причины. И в первую очередь они говорят, что не могут выборочно подходить к авторитарным режимам. Европейцы думают: что нам скажут наши избиратели, если мы станем рядом с ЯНУКОВИЧЕМ, внимание которого мы только что обращали на нарушения прав человека в стране, на политических заключенных, преследование оппозиции, и будем подписывать с ним политический Договор об ассоциации с ЕС? То есть – признавать, что Украина готова к восприятию европейских ценностей?», - сказала она.

При этом К.ЛЯПИНА отметила, что Украина – не такой уж привлекательный рынок для ЕС. «Наша власть думает, что ограничится только экономическим договором, о Зоне свободной торговли. Но это нереально и невозможно, потому что экономический договор – первый шаг к политической ассоциации. Оторванный от этого, он действительно не интересует ЕС. Скажем честно, наша экономика вообще на ладан дышит. И рейтинговые агентства в очередной раз снижают наш рейтинг, и риски дефолта обозначают. Потому экономика Украины не такая уж сильно привлекательная, чтобы ЕС прям стремился ее интегрировать», - полагает народный депутат.

Как сообщали некоторые СМИ, процедура парафирования Соглашения об ассоциации может состояться в Брюсселе 30 марта 2012 года.