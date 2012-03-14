Янукович поручил Пшонке разобраться с изнасилованием в Николаеве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ обеспечить полное и непредвзятое расследование изнасилования и попытки сожжения девушки в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По результатам проверки Генпрокурору поручено принять безотлагательные меры реагирования в соответствии с законодательством.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

11 марта трех подозреваемых, которые обвиняются в изнасиловании девушки и попытке лишить ее жизни, задержали. 13 марта прокуратура Николаевской области согласовала представление в суд следователя по делу об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решением суда подозреваемые арестованы.

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя Оксана МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке уже ампутировали обе стопы и одну руку.