Кожемякин заявляет, что карточку у Королевской никто не крал

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН подчеркивает, что у народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ никто не крал ее карточку для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН сказал на брифинге, комментируя заявление Н.КОРОЛЕВСКОЙ по поводу того, что у нее вчера исчезла карточка и она не смогла проголосовать за включение в повестку дня проекта постановления относительно выполнения рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Он отметил, что «после того, как Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала, что карточка исчезла, она (карточка – УНИАН) опять в секретариате в 17.15 неожиданно появилась».

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что «с 1 января у нас достаточно серьезный контроль за присутствием и отсутствием карточек во фракции».

По его словам, вчерашняя ситуация с карточкой обсуждалась на заседании фракции и «ни один депутат не нашел в этой информации повода для того, чтобы обвинить руководство, о чем говорила Н.КОРОЛЕВСКАЯ (Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечала, что ее карточка была похищена и она не имела возможности проголосовать, что и стало поводом исключения ее из фракции – УНИАН)».

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что в протоколе заседания фракции отмечено, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ исключена «в связи с систематическим невыполнением положений о депутатской фракции, решений фракции, в том числе относительно поддержки проекта постановления ВР о мерах по реализации рекомендаций и требований ПАСЕ».

Он подчеркнул, что даже сегодня, когда речь шла о декриминализации 365 статьи Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, Н.КОРОЛЕВСКАЯ за это решение не голосовала, хотя постоянно говорит о том, что будет делать все для освобождения Ю.ТИМОШЕНКО.