Кучма едет в Москву на юбилей Наины Ельциной

Сегодня экс-президент Украины Леонид КУЧМА приедет в Москву на празднование 80-летия супруги первого Президента России Наины ЕЛЬЦИНОЙ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник в дипломатических кругах.

«Планируется, что сегодня чартерный самолет прибудет в 16.00 мск в аэропорт Внуково. На день рождения к Н.ЕЛЬЦИНОЙ прибудет Л.КУЧМА с супругой Людмилой, а также дочерью Еленой и ее мужем Виктором ПИНЧУКОМ», - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что празднование пройдет сегодня в Кремлевском дворце, после чего гости из Украины отправятся домой в Киев.

Н.ЕЛЬЦИНУ с днем рождения поздравил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Долгие годы Вы были верной спутницей первого Президента России, делили с Борисом Николаевичем радости и трудности, всегда поддерживали его. Благородство, душевное богатство и искреннее внимание к нуждам людей снискали Вам глубокое уважение в нашем обществе», - говорится в поздравлении Д.МЕДВЕДЕВА.

«Ваши замечательные человеческие качества - искренность, отзывчивость, внимательное и неизменно доброжелательное отношение к людям вызывают глубокое уважение. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше светлых, радостных и по-настоящему счастливых дней, а рядом с Вами - всегда будут близкие и родные люди», - говорится в телеграмме В.ПУТИНА.