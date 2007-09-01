Луценко: о фальсификациях должна говорить оппозиция, а не власть

О возможности фальсификаций на досрочных парламентских выборах 30 сентября должна заявлять только оппозиция, а не власть, считает лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя заявление представительницы Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, он сказал: «Если об этом заявляет власть, значит, она наверняка знает о фальсификациях».

По его словам, в любом случае попытки фальсификации на выборах будут предупреждать бывшие начальники управлений Министерства внутренних дел и офицеры, уволенные из органов внутренних дел нынешним министром МВД Василием ЦУШКО.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что многие из уволенных высоких должностных лиц милиции дали свое согласие работать в региональных штабах блока НУ-НС.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что во время парламентских выборов 2006 года, когда он был министром внутренних дел, фальсификаций не было зафиксировано, а во время голосования произошло только шесть чрезвычайных происшествий.