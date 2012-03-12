У Азарова призывают не затягивать с ЗСТ в рамках СНГ

В Министерстве экономического развития и торговли Украины не видят оснований для затягивания ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН.

Он отметил, что договор на максимально возможном уровне учитывает интересы Украины и уже одобрен главами государств.

«Документ разработан по инициативе Украины. Максимум интересов, которые мы могли отстоять, мы в нем отстояли. Этот договор уже одобрили главы государств и главы правительств. Дали команду подписать. На последнем заседании глав государств по случаю 20-летия СНГ (18 октября 2011 г. – УНИАН) президенты еще раз обсудили плюсы и документа и пришли к единому умозаключению, что этот договор лучше прежнего. Он увеличит товарооборот, снимает торговые барьеры», - отметил В.МУНТИЯН.

При этом он подчеркнул, что именно по инициативе Украины была достигнута договоренность о синхронной ратификации договора в парламентах стран - участниц СНГ.

В.МУНТИЯН также отметил, что если у кого-то возникнет желание вносить изменения в документ, то необходимо будет заново проходить все процедуры согласования договора и его подписания на уровне глав правительств.

«Если договор прошел все процедуры и уже подписан, то все спорные вопросы считаются решенными. Это договор компромисса. Нельзя, чтобы в одном документе все страны СНГ все удовлетворяло. Но этот договор лучше прежнего. Если сейчас политики вынесут новые вопросы, то это уже будет новый договор», - убежден В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ 20 февраля заявил, что Верховная Рада пока не готова к синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ.

«Мы не готовы на сегодняшний день к тому, чтобы имплементировать имеющийся документ», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, сейчас над документом продолжается работа совместно с представителями Российской Федерации. «Если мы доведем его до того состояния, которое мы понимаем, мы готовы будем выйти на имплементацию в любой день. Но на сегодняшний день такая работа еще не закончена», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Также 20 февраля председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН заявил о достижении договоренности между Украиной и Россией относительно синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

20 декабря 2011 г. в Москве Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.