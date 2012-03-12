Нардеп: Депутатов, желающих перенести выборы на 2015 год, - большинство

Многие народные депутаты не смогут попасть в следующую Верховную Раду и поэтому не против переноса выборов на 2015 год.

Такое мнение высказал народный депутат от БЮТ Валерий КРАЙНИЙ, комментируя результаты опроса народных депутатов Украины, проведенного Институтом Горшенина.

«Я за то, чтобы выборы были в 2012 году, и я прекрасно понимаю, что эти выборы должны быть в тот период, когда они предусмотрены в Конституции, по закону. Но я думаю, что депутатов, которые желали бы перенести выборы на 2015 год, большинство», - отметил он.

По его словам, партии, которые теряют рейтинг, и имеют риск не прохождения пятипроцентного барьера, ищут какие-то возможности, чтобы обезопасить себя на будущих парламентских и президентских выборах. «Ни для кого не секрет, что идут разговоры о том, что выборы должны быть не 28 октября 2012 года, а, возможно, в 2015 году», - отметил В.КРАЙНИЙ.

При этом он высказал мнение, что многие из действующих депутатов не смогут попасть в следующий состав Верховой Рады ни по партийным спискам, ни по мажоритарным округам.

Депутат высказал мнение, что при существующей модели выборов «потолком» прохождения в парламент будет 80-е место списка какой-либо политической силы. «А мажоритарка – это отдельный проект, связанный с тем, что там непросто будет договориться за конкретную территорию, за конкретный округ», - добавил В.КРАЙНИЙ.

Президент аналитического Центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ также считает, что очень многие депутаты не оставляют надежды, что они будут баллотироваться по партийным спискам. «Всё-таки, это более надёжный способ, чем непредсказуемая лотерея по мажоритарке. Деньги - приблизительно одинаковые. Но если ты попадаешь в проходную часть списка, то ты можешь забыть о проведении избирательной кампании, поскольку она будет проводиться централизовано», - отметил эксперт.

Он считает, что достаточно большое количество народных депутатов, принявших решение идти по мажоритарному округу на парламентских выборах, объясняется отсутствием у них перспективы попадания в проходную часть партийного списка. «Мажоритарная система связана с более серьёзным участием. Там надо постоянно ездить, встречаться с избирателем, а это очень хлопотно», - полагает эксперт.

По мнению И.ЖДАНОВА, то, что народные депутаты Украины считают более оптимальной парламентско-президентскую и парламентскую формы правления – абсолютно естественно. «Тогда основной центр власти перемещается в Верховную Раду. И это - бальзам на душу народным депутатам, которые становятся более влиятельными. Народные депутаты избирались ещё в 2007 году, когда была парламентско-президентская республика. Они сейчас сравнивают, как было при Викторе ЮЩЕНКО, как при Викторе ЯНУКОВИЧЕ – сейчас они превратились в простых «кнопкодавов». Ни на что не влияют практически и ничего не решают. При ЯНУКОВИЧЕ парламент превратился в филиал Банковой», - сказал он.

В свою очередь директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН назвал естественным желание депутатов оказывать большее влияние на ситуацию в стране, чем они её оказывают сейчас. «Скажем так, при более сильном парламенте возрастает капитализация каждого депутатского места. Поэтому совершенное естественно, что депутаты тяготеют, скорее, к более сильной с точки зрения парламентаризма системе», - отметил он.

Политолог считает, что проведение выборов в октябре 2012 года менее всего выгодно представителям Партии регионов. «Тем, которые непосредственно участвуют в реализации тех реформ, которые проводит сейчас власть. Совершенно очевидно, что результат реформ уже сейчас такой, что доверие общества к власти снизилось до критического уровня. И вполне может оказаться так, что в следующей Верховной Раде большинство будет противниками действующего Президента, а, возможно, даже противниками и самих проводимых реформ. И дальше реформировать уже ничего не получится. А реформирование – вещь очень «вкусная», как мы видим, допустим, по той же программе приватизации», - сказал В.СТОЯКИН.

Как сообщалось, согласно результатам опроса Института Горшенина, 88,4% депутатов Украины высказываются за проведение следующих парламентских выборов в октябре 2012 года, а 7,5% опрошенных – за синхронизацию выборов с президентскими в 2015 году.

Также 39,4% народных депутатов Украины еще не определились, будут ли они принимать участие в следующих парламентских выборах. При этом 88,4% опрошенных высказываются за проведение следующих выборов в октябре 2012 года.