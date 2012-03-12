Ефремов о словах Клюева: На заборах тоже что-то пишут

Партия регионов пока не принимала решения относительно того, ккто возглавит ее избирательный штаб на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя информацию некоторых СМИ, что именно он может возглавить этот штаб.

«На заборах тоже что-то пишут. Никакой официальной информации, что кто-то у нас будет возглавлять штаб, не было», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Кроме того, добавил он, ранее речь шла о том, чтобы этот штаб возглавлял Андрей КЛЮЕВ.

В то же время А.ЕФРЕМОВ напомнил, что статус А.КЛЮЕВА несколько изменился, и закономерно, что встанет вопрос, кто будет возглавлять избирательный штаб Партии регионов. Он отметил, что окончательно с этим вопросом партия определится после 17 марта, когда состоится объединительный съезд Партии регионов и партии «Сильная Украина».

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕІВ в интервью "Инвестгазете", заявил что предвыборный штаб Партии регионов на выборах Верховной Рады в 2012 году могут возглавить председатель фракции ПР в Раде Александр ЕФРЕМОВ или вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО который уже занимал подобную должность на выборах в 2004 году.

КЛЮЕВ подчеркнул, что не будет заниматься предвыборной кампанией партии ни в какой форме.