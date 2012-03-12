Хорошковский лоббирует создание органа, ответственного за евроинтеграцию

В Украине планируется создать новый государственный орган, ответственный за евроинтеграцию.

Об этом пишет газета «Коммерсант» (№ 39 от 12 марта).

О планах относительно создания новой государственной структуры, курирующей европейскую интеграцию Украины, газете сообщили несколько источников в органах власти. По словам собеседников, уже определен ее будущий руководитель - Василий ФИЛИПЧУК, занимающий сегодня пост главы Департамента политики и безопасности Министерства иностранных дел. В правительстве необходимость формирования новой структуры лоббирует первый вице-премьер Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

В.ФИЛИПЧУК не стал комментировать газете информацию о возможности его перехода на новую должность, но подтвердил, что знает о планах создания нового координационного органа. Дипломат добавил, что он будет сформирован на базе существующего Департамента европейской интеграции (ДЕИ) секретариата Кабинета министров. "После назначения Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым вице-премьером он инициировал увеличение штата департамента с 13 до 30 человек. Первый вице-премьер обратился к нам (в МИД) с просьбой помочь в его укомплектовании, и этот процесс уже начался", - рассказал В.ФИЛИПЧУК. Изменение штатного расписания введено в действие постановлением Кабмина №143 от 27 февраля.

По информации газеты, расширение ДЕИ является лишь первым этапом реформы. "Валерий ХОРОШКОВСКИЙ решил, что эта структура должна иметь не только технические функции, но и политический вес. Пока департамент будет работать в секретариате Кабмина, но через несколько месяцев будет поднят вопрос о создании отдельного органа в системе исполнительной власти. Численность штата там будет значительно больше", - подчеркнул информированный собеседник газеты. Согласно одному из возможных вариантов, речь пойдет о создании Координационного бюро европейской интеграции и международного сотрудничества, которое курировало бы взаимодействие не только с Евросоюзом, но и с международными финансовыми организациями.

Эксперты неоднократно заявляли, что Киеву не хватает единой координационной структуры в сфере интеграции с ЕС. Это стало одной из причин провала Украины в пилотном рейтинге евроинтеграции стран «Восточного партнерства», где она заняла третье место после Молдовы и Грузии.

По информации газеты, Киев неофициально уведомил Брюссель о своих планах по созданию органа. "На данный момент мы не получили формального уведомления о названии, структуре или функциях возможного нового органа. Но в ЕС, безусловно, приветствуют шаги, направленные на улучшение координации сложной и амбициозной евроинтеграционной повестки дня в Украине", - заявил газете официальный представитель Еврокомиссии Петер СТАНО. Он добавил, что ЕС не навязывает Киеву ту или иную модель организации координационной структуры.