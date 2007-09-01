Янукович: Ющенко надо лишь согласиться, что у ВР есть право принять эти решения

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что изменения в закон о государственных закупках должны приниматься Верховной Радой, а не СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Крыму, комментируя инициативу Президента Украины изменить условия госзакупок на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое планируется провести 4 сентября, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Верховная Рада – единственный в стране законодательный орган, который может принимать изменения в законы.

«Я бы не хотел излишне политизировать вопросы и я бы исходил из соображения, как целесообразнее, практичнее подойти к решению этого вопроса», - сказал премьер.

По его словам, найти решение этого вопроса можно только через законодательный орган страны – Верховную Раду. А Президенту Украины, отметил В.ЯНУКОВИЧ, нужно «всего-навсего публично согласиться с тем, что Верховная Рада имеет право принять эти решения». «А он (Президент – УНИАН) должен подписать этот закон (изменения в закон о госзакупках – УНИАН), и другого пути нет», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что никакая другая организация либо институт власти не может заменить собой Верховную Раду Украины. «Ни СНБО, ни Секретариат Президента, ни Кабинет министров не может замещать Верховную Раду. Есть Конституция, есть конституционный орган, который имеет право принимать решения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок.

В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить этот механизм на законодательном уровне.