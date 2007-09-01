Ющенко отменил свою поезку в Одессу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свою поездку в Одессу, запланированную на 2 сентября.

«День города пройдет без руководителя страны», - говорится на официальном сайте Одесского горсовета. Причины отмены поездки не указываются.

Ранее сообщилось, что 2 сентября В.ЮЩЕНКО намеревался прибыть в Одессу, чтобы принять участие в праздновании Дня города. Программой поездки предусматривалась встреча главы государства с мэром Эдуардом ГУРВИЦЕМ, почетными гражданами Одессы, прогулка по центру города, а в 19.00 - открытие Президентом гала-концерта на Потемкинской лестнице.