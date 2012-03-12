На Банковой созывают брифинг относительно инициатив Януковича

В понедельник в Администрации Президента состоится брифинг Акимовой

В понедельник, 12 марта, в 12:00 состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ (АПУ, ул. Банковая, 11). Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга: «Социальные инициативы Президента Украины». Аккредитация представителей СМИ проводится до 10:00 12 марта по тел. 255-63-18.

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