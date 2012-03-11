Памятник Тарасу Шевченко может появиться в Нижнем Новгороде (Россия).

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в Генеральном консульстве Украины в Нижнем Новгороде, об этом шла речь в ходе торжеств по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко 9 марта в Нижнем Новгороде.

«Руководитель украинского дипучреждения предложил общине инициировать установку в Нижнем Новгороде памятника выдающемуся сыну украинского народа Тарасу Шевченко в 2014 году по случаю 200-летия со дня его рождения. Украинцы Нижнего Новгорода горячо поддержали эту идею», - говорится в сообщении.

В своей речи генеральный консул Украины Игорь МЕЛЬНИЧУК отметил, что за полгода пребывания в центре Приволжья «Шевченко понял и сердцем принял это место, полюбил его архитектуру и пейзажи Волги. Здесь он написал поэмы «Неофиты» и «Юродивый», ряд лирических стихотворений и много картин».

К мемориальной доске на доме на Верхневолжской набережной, в котором в конце 1857 - начале 1858 годов, возвращаясь из ссылки, жил Т.Шевченко, активисты местного Общества украинской культуры «Джерело» возложили живые цветы.

Как сообщал УНИАН, Генеральное консульство Украины в Нижнем Новгороде было открыто 14 февраля 2012 года. В торжествах по этому поводу приняли участие министры иностранных дел Украины и РФ Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ.