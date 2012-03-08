Председатель комитета "Наступ": идет захват власти в Московском патриархате

Общественные активисты выступают против приватизации Печерской и Почаевской Лавры, а также «рейдерского захвата Украинской православной церкви».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время акции протеста возле Киево-Печерской Лавры.

Участники акции выстроили возле центрального входа в заповедник импровизированную стену из картонных ящиков, которая символизировала барьер для патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

«Фактически под руководством КИРИЛЛА на данный момент происходит захват власти в Московском патриархате, в Украинской православной церкви», - сказал председатель Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан СЕКЕЛА.

Держа плакаты с надписями «Стоп, Кирилл», «Стоп, ФСБ», «Стоп, рейдеры» и «Народу – святыни», участники акции выступили также против принятия законопроекта о приватизации Печерской и Почаевской лавры. После этого они провели символическое «изгнание» своих активистов в масках патриарха КИРИЛЛА и митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (САВВИНА).

Как сообщалось, группа народных депутатов из фракций большинства 12 января 2012 года зарегистрировала в парламенте законопроект № 9690 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)».

Законопроект предусматривает передачу объектов культурного наследия национального значения в бесплатное пользование или в собственность религиозных организаций. Документом предлагается правительству «в трехмесячный срок решить вопрос о передаче объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре Украинской православной церкви, а объектов, расположенных в городе Киеве, – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) Украинской православной церкви без права отчуждения».

Законопроект содержит перечень памятников архитекторы и культуры, размещенных на территории Почаевской и Киево-Печерской лавры, которые предлагается исключить из списка памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.