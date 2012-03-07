Главному милиционеру «отдали» Киевщину

Министр внутренних дел Виталий Захарченко закреплен за Киевской областью, как куратор от Кабинета Министров.

Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД.

7 марта Захарченко, в качестве представителя правительства, и глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк посетили с рабочим визитом ГЭС на Киевском водохранилище в Вышгороде.

Украинская правда