Главному милиционеру «отдали» Киевщину
22:58, 07 марта 2012Политика
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Министр внутренних дел Виталий Захарченко закреплен за Киевской областью, как куратор от Кабинета Министров
Министр внутренних дел Виталий Захарченко закреплен за Киевской областью, как куратор от Кабинета Министров.
Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД.
7 марта Захарченко, в качестве представителя правительства, и глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк посетили с рабочим визитом ГЭС на Киевском водохранилище в Вышгороде.
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