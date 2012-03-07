От Януковича требуют судить «двойных граждан»

Тернопольский областной совет требует от руководства государства ввести уголовную ответственность за получение двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Верховной Раде, принятом на пленарном заседании облсовета 6 марта.

Депутаты выразили обеспокоенность по поводу того, что соседние государства, в частности, Россия, Венгрия и Румыния стимулируют граждан Украины к двойному гражданству и массово выдают им паспорта.

«По данным СМИ, в Автономной Республике Крым проживают около 100 тысяч граждан, которые имеют 2 паспорта: Украины и России, на Буковине 50 тысяч наших соотечественников за достаточно незначительный отрезок времени получили паспорта румынского образца, немало паспортов иностранных государств и у жителей Закарпатья, Волыни, Львовщины и Тернопольщины», – сказано в обращении.

Его авторы отмечают, что консульства перечисленных государств игнорируют тот факт, что, по Конституции, в Украине запрещено двойное гражданство.

«Между тем, консульства пользуются тем, что в украинском законодательстве нет четко прописанной ответственности за получение паспорта другого государства. Некоторым политическим силам соседних государств выгодно, чтобы граждане за границей приобретали статус бипатридов. Это может служить оправданием для разных акций, как то: «принуждение к миру» или для выдвижения территориальных претензий», – говорится в обращении.

Депутаты выдвинули требование: безотлагательно рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины проблему двойного гражданства, в сжатый срок инициировать внесение изменений в Закон «О гражданстве Украины» и другие законодательные акты, где прописать процедуру проверки двойного гражданства и установления уголовной ответственности за сокрытие факта его получения.

Также облсовет требует инициировать изменения в законы о запрещении регистрации кандидатами в депутаты всех уровней лиц с двойным гражданством и запрещение занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления лицам, которые имеют двойное гражданство.

За данное обращение проголосовали 67 из 82 депутатов.