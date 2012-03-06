Запорожские сторонники Тигипко наконец согласились влиться в Партию регионов

Запорожская городская организация партии «Сильная Украина», ранее приостановившая переговоры, на заседании бюро приняла решение об объединении с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской организации «Сильной Украины», «учитывая готовность к диалогу, которую сегодня демонстрирует Партия регионов в городе Запорожье, Запорожская городская организация партии «Сильная Украина» приняла решение об объединении с Партией регионов в Запорожье и рекомендовала делегатам ІІ этапа ІІ национального съезда партии «Сильная Украина» от Запорожья поддержать решения съезда, направленные на объединение с Партией регионов».

По данным руководителя горорганизации «Сильной Украины» Валерия ЭДЕЛЕВА, в результате объединения партий представители «Сильной Украины» рассчитывают войти в число руководителей Партии регионов.

«Мы достигли согласия по многим вопросам с нашими коллегами из Партии регионов. Наши программы очень близки. Этим объясняется решение нашего лидера Сергея ТИГИПКО работать в Кабинете министров Украины. А в случае слияния партий он имеет все шансы занять руководящую должность и в руководстве Партии регионов. Запорожская городская организация «Сильной Украины» тоже имеет достаточное количество менеджеров-управленцев, которые могут усилить местную ячейку Партии регионов», - цитирует В.ЭДЕЛЕВА пресс-служба горорганизации «Сильной Украины».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года запорожская организация партии «Сильная Украина» приостановила переговорный процесс об объединении с Партией пегионов, требуя смены руководителя горорганизации Партии регионов Владимира КАЛЬЦЕВА. «Руководя городской организацией Партии регионов, В.КАЛЬЦЕВ зачастую ставит свои личные интересы выше интересов громады», - утверждалось в официальном заявлении запорожской организации «Сильной Украины».

В заявлении также утверждалось, что «ключевым условием для объединения партийных организаций в Запорожье является отстранение В.КАЛЬЦЕВА от руководства городской организацией Партии регионов и от исполнения функций секретаря Запорожского городского совета».

В конце февраля 2012 года В.КАЛЬЦЕВ инициировал свою отставку с должности секретаря горсовета. 71 из 74 принимавших участие в работе сессии депутатов проголосовали «за».

Поста руководителя фракции Партии регионов в Запорожском горсовете лишился также первый заместитель мэра Запорожья Андрей ИВАНОВ.

Обе должности занял Роман ТАРАН, который теперь является одновременно секретарем Запорожского городского совета, руководителем городской организации Партии регионов и главой фракции этой партии в горсовете.