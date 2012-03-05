МИД Украины еще «думает», как ответить на письмо европейских министров

Официальный Киев готовит ответ на открытое письмо пяти министров иностранных дел Европейского Союза, которые выразили обеспокоенность сворачиванием демократии в Украине. Об этом сказал, отвечая на вопрос Радио Свобода, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в кулуарах встречи государств «Восточного партнерства» ЕС, Вышеградской четверки и стан Балтии, которая состоялась в понедельник в Праге.

«Мы никогда не реагируем быстро. Мы же думаем. Конечно, мы должны отреагировать, изложить свое виденье. Ответ будет дан в свое время», – заметил министр.

Открытое письмо к Украине в воскресенье в американской газете The New York Times опубликовали министры иностранных дел Швеции Карл Бильдт, Великобритании – Уильям Гейг, Чехии – Карел Шварценберг, Польши – Радек Сикорский и Германии – Гидо Вестервелле.

Они призывают Украину, в частности, гарантировать право оппозиции в полном объеме принять участие в октябрьских выборах в Верховную Раду, которые называют лакмусовой бумажкой для демократии в Украине. Европейские дипломаты считают, что именно Украина в настоящее время затормозила процесс одобрения Соглашения об ассоциации из ЕС.

«Я разговаривал с некоторыми из авторов. Это письмо, которое базируется на желании найти повестку дня на этапе, когда мы завершили важный труд и на сегодняшний день должны определить повестку дня на следующий период», – сказал Константин Грищенко.

Украинский дипломат ожидает, что Украина и Евросоюз смогут парафировать Соглашение об ассоциации «через несколько недель».

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский подтвердил Радио Свобода, что это может происходить уже в марте, прибавив, что Евросоюз рассматривает парафирование как «технический вопрос».

«Мы хотим утвердить текст, чтобы потом можно было обдумать политическую стратегию для его подписания», – сказал польский дипломат.

Радек Сикорский, который является одним из авторов открытого письма к украинскому руководству, выразил надежду, что Украина отреагирует на это обращение, которое, по его словам, написали «наиболее проукраинские министры в ЕС».

«Очень важно качество будущих парламентских выборов в Украине. Также важно качество украинского правосудия, его применение к лидерам оппозиции. Без этого, я боюсь, Соглашение об ассоциации нельзя будет подписать и ратифицировать», – заявил министр иностранных дел Польши в комментарии Радио Свобода в кулуарах европейской встречи в Праге.