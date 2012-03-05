Представителей ОБСЕ не пустили к Тимошенко

Членов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбургу ДУГЛАС и Асу ЛИНДЕСТАМ, которые прибыли в Качановскую исправительную колонии, не пустили к экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом на брифинге возле колонии заявила вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ В.ДУГЛАС.

«К сожалению, нас не пустили к Юлии Владимировне, и это только усилило нашу обеспокоенность, которую мы чувствовали до этого», - сказала она.

По словам вице-президента ПА ОБСЕ, делегации даже отказали в общении с Ю.ТИМОШЕНКО по телефону, хотя это предусмотрено законодательством.

«Для нас этот визит очень важный, поскольку мы приехали продемонстрировать солидарность с женщиной, которая является политическим узником в Украине», - отметила В.ДУГЛАС.

По ее словам, делегация хотела посмотреть, какая ситуация в Украине с соблюдением принципа верховенства права и прав человека.

«Сейчас мы собственными глазами увидели, что происходит в Украине», - сказала вице-президент ПА ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.ДУГЛАС отметила, что они и далее будут настаивать на встрече с экс-премьер-министром Украины.

«Мы поговорили с начальником колонии. Мы ему сообщили, что мы попробуем вернуться. Для нас важно продемонстрировать солидарность с женщиной-заключенной, которая является политическим узником. Мы хотим измерять пульс этой страны, когда речь идет о верховенстве права и демократии», - сказала В.ДУГЛАС.

Она заметила, что причиной отказа в проведении встречи с Ю.ТИМОШЕНКО было отсутствие соответствующего разрешения Министерства иностранных дел Украины и Государственной пенитенциарной службы Украины.

При этом В.ДУГЛАС отметила, что письменный отказ от украинских органов власти был направлен в адрес посольства Швеции только сегодня в 11.00.

«Пока мы не получили ответа в письменном виде, мы считали, что решение будет положительным, поэтому мы и приехали. Сейчас мы получили письменный ответ по нашей просьбе. Наше посольство получило его в 11.00. Мы хотим сказать, что это очень поздно, поскольку всем было известно, что мы сюда прилетим рейсом на 9.00», - сказала В.ДУГЛАС.

Член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ добавила, что они имели встречу с начальником Качановской колонии Иваном ПЕРВУШКИНЫМ, во время которой попросили убрать из камеры Ю.ТИМОШЕНКО круглосуточное видеонаблюдение и предоставить ей телефон.

«Нам отказали в посещении Юлии ТИМОШЕНКО сегодня. Мы попросили начальника колонии убрать наблюдение из камеры и предоставить ей телефон, поскольку она не может самостоятельно дойти до телефона. Мы хотели сегодня с ней поговорить по телефону, но нам не разрешили даже это», - сказала А.ЛИНДЕСТАМ.

Члены ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с тем, что не получили возможность встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы обеспокоены. Для нас отказ означает, что та обеспокоенность, которую мы чувствовали, обоснована. Мы хотим, чтобы Украина была частью Европы, но то, что сегодня происходит, вызывает обеспокоенность. Мы проинформируем организацию ОБСЕ о результатах этой встречи, а дальше увидим», - подчеркнула В.ДУГЛАС, говоря о возможности применения к Украине санкций со стороны ОБСЕ.

А.ЛИНДЕСТАМ также отметила, что руководство колонии не предоставило им никаких данных о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО на данный момент.