Попов велел прискорить ремонт дорог в Киеве

Киев должен активизировать работу по ремонту транспортных магистралей и улиц города. Об этом, как пишет Kievpress , сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 5 марта, глава КГГА Александр Попов.

«Мы обязаны бросить все силы для наведения порядка на дорогах. Сейчас город выпускает на маршруты новые автобусы и троллейбусы. Новый транспорт должен ездить по отремонтированным дорогам», – сказал Александр Попов.

Руководитель города при этом акцентировал, что работы должны выполняться не только быстро, но и качественно. «Давайте сразу договоримся: мне не нужен отчет о сделанной работе, как таковой. Главный критерий – качество. И за качество руководство дорожной службы несет персональную ответственность», – сказал Александр Попов.

Александр Попов также напомнил, что нынешняя весна будет очень сложной с точки зрения плотности работ, запланированных городом. «Надеюсь, все понимают, что график работ у нас чрезвычайно плотный? И по ремонту дорог, и по ремонту дворов, и по благоустройству города. Все службы должны работать четко и слаженно, возникающие вопросы должны решаться оперативно. Зимой мы имели достаточно времени для подготовки, поэтому сбоев быть не должно», – сказал Александр Попов.