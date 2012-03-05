Представители ОБСЕ прибыли в колонию, где сидит Тимошенко

В Харьков прибыли вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, на территорию Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, прошли члены ПА ОБСЕ, а также дочь экс-премьера Евгения ТИМОШЕНКО и депутат Верховной Рады Крыма Александра КУЖЕЛЬ.

Члены ПА ОБСЕ по решению руководства Государственной пенитенциарной службы Украины не получили разрешения на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, однако, по предварительной информации, с ними встретится начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН.

По данным Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области, И.ПЕРВУШКИН после встречи с членами ПА ОБСЕ проведет брифинг.

В эти минуты Качановскую колонию пикетируют сторонники Ю.ТИМОШЕНКО и члены чернобыльских организаций. Участники акции требуют прекратить политические репрессии в Украине и немедленно освободить Ю.ТИМОШЕНКО. В акции принимают участие около 300 человек.