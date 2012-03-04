Тягнибока беспокоит возможность возрождения Российской империи

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК прогнозирует, что нынешние президентские выборы в России серьезно повлияют на политику руководства Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Житомире.

По словам политика, в случае победы на выборах Владимира ПУТИНА "влияние России на украинскую политику будет жестче, чем сейчас".

«Очевидно, будут все эти направления внешней деятельности направлять на построение русского мира и возрождения российской империи, поскольку Украина попадает в ту часть геополитического пространства, в котором больше всего заинтересован Кремль», - заявил лидер ВО «Свобода».

При этом он спрогнозировал, что в случае победы В. ПУТИНА, «украинское правительство еще тщательнее будет выполнять Харьковские соглашения».

О.ТЯГНИБОК объяснил, что речь идет также и о новых кадровых назначениях в украинском правительстве.

«Это будут пророссийские решения кадровых вопросов, абсолютно пророссийских назначений, также будет однозначно максимальное содействие в Украине российскому бизнесу», - считает лидер ВО «Свобода».

Он также предусматривает, что в случае победы В.ПУТИНА на выборах «в Украине будет максимальное содействие в Украине Российской православной церкви, которая уже сейчас распространяет свое влияние на территорию Украины, - монастыри будут массово отдаваться Российской православной церкви».