Чорновил: Янукович сделал из Тимошенко политика и теперь боится ее

Президент Виктор Янукович уничтожил себе репутацию в мире, и ее уже не воcстановить.

Об этом в интервью "Газеті по-українськи" сказал внефракционный народный депутат Тарас Чорновил.

"Недавно летал с официальной делегацией в Люксембург. К Украине относятся с сочувствием. Даже от Лукашенко ожидают неожиданных шагов — чтобы поссорился с Россией, выпустил политзаключенных. От Януковича уже ничего не ждут. Его похоронили полностью. Ждут, пока он добудет срок", - отметил депутат.

По его мнению, Янукович сделал из Тимошенко политика и теперь боится ее больше санкций Запада.

"Год назад Тимошенко изо всех сил пыталась доказать Тягнибоку и Яценюку, что она главная в оппозиции. Те — младшие, имеют хорошие зубы, потому Тимошенко становилась похожей на стареющую маразматичную даму, что со всеми ссорится, конфликтует и ежемесячно теряет по проценту рейтинга. Если бы ее не посадили, через год мы забыли бы о существовании Тимошенко. Ее партия рассыпалась бы, как карточный домик", - сказал политик.