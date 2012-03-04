Омельченко называет административно-территориальную реформу власти блефом

Бывший мэр Киева народный депутат Александр Омельченко сомневается в успешности проведения административно-территориальной реформы, которую власть запланировала уже на 2013 год. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

По его мнению, реформа задумана, «чтобы по сути ничего не менять, но отвлечь народ».

«Я убежден, что административно-территориальная реформа в условиях социальной и экономической депрессии, жесткой централизации власти, давлении на оппозицию, коррупции, миллиардных дыр в бюджете, целенаправленного уничтожения сельского хозяйства, сельских жителей как класса и пр. пр. — блеф», — констатировал Омельченко.