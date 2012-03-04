Сегодня Россия выбирает президента

В России сегодня проходят выборы Президента страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за пост главы государства борются премьер-министр России, кандидат от партии «Единая Россия» Владимир ПУТИН, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, глава ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, кандидат от «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ и самовыдвиженец Михаил ПРОХОРОВ.

Согласно изменениям в Конституцию РФ, глава государства избирается на шесть лет вместо четырех, как было ранее.

В своей программе В.ПУТИН обещает, что Россия будет поддерживать соотечественников и изучение русского языка за рубежом. А также развивать интеграционные проекты - Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана.

Г.ЗЮГАНОВ обещает россиянам создание ЕЭП с участием Украины. «Я сделаю всё возможное для ускоренного сближения стран, входивших в состав СССР. Будет формироваться единое экономическое пространство России, Беларуси, Украины и Казахстана. Мы обеспечим создание прочного Союзного государства Беларуси и России», - говорится в его программе.

С.МИРОНОВ обещает наряду с созданием Евразийского союза стремиться к созданию конфедерации России, Украины и Беларуси.

В тоже время В.ЖИРИНОВСКИЙ, представляя свою предвыборную программу, заявил, что выступает за выстраивание отношений с Украиной и Беларусью сугубо на рыночных принципах.

М.ПРОХОРОВ обещает разработать и приступить к реализации стратегии по объединению ЕС и Российской Федерации в единый геоэкономический центр с общим экономическим и визовым пространством, общей валютой на базе евро и рубля и совместимыми правовыми системами.

Согласно последнему опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 18-19 февраля, за В.ПУТИНА готовы проголосовать 53,5% россиян, за Г.ЗЮГАНОВА – 10,8%, за В.ЖИРИНОВСКОГО – 8,9%, за С.МИРОНОВА – 4,3%, за М.ПРОХОРОВА – 5,6%. Не планировали участвовать в выборах 7,8%, затруднились с ответом 8%.

Чтобы избежать обвинений в фальсификациях, все избирательные участки (кроме закрытых и передвижных) власти оснастили веб-камерами. Система охватит около 91 тыс. участковых избирательных комиссий, а ее производительность обеспечит возможность подключения 25 млн. пользователей при возможности 60 тысяч одновременных просмотров изображения с одной камеры. На сайте webvybory2012. ru можно будет следить за ходом трансляций.

По информации МВД России, в Москве 4 марта общественный порядок будут обеспечивать 36,5 тыс. сотрудников полиции. В общей сложности на территории Российской Федерации в охране правопорядка в этот день будут задействованы более 380 тыс. сотрудников системы МВД, которым будут помогать более 29 тыс. дружинников и более 30 тыс. представителей частных охранных предприятий.

На выборы в Россию приедут 685 международных наблюдателей, в том числе в Россию прибудут народные депутаты Украины по линии международных организаций, представители ОБСЕ, Совета Европы, Международной ассамблеи СНГ.

Граждане Российской Федерации, которые находятся в Украине, будут иметь возможность проголосовать на 25 избирательных участках, расположенных в 16 регионах Украины. По данным МИД РФ, в выборах могут принять участие более 100 тыс. граждан России, проживающих в Украине.

Окончательные итоги голосования ЦИК должен определить не позднее 14 марта, а до 17 марта они должны быть официально опубликованы. Избранный на нынешних выборах Президент вступит в должность 7 мая.