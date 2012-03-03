Мэр Тернополя будет судиться с журналистами, которые назвали его пьяным

Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ подаст иск за оскорбление чести и достоинства по поводу информации о том, что он вроде бы вчера пришел на прямой радиоэфир в нетрезвом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы городского совета Екатерина КАЛУШ.

Поводом для иска стала информация под заглавием «Пяный мер Тернополя в эфире радио Эра», обнародованная вчера на местном сайте «Обо всем» и которая активно обсуждается в местном Интернет-пространстве.

«Уже готовится иск за клевету. Сайт обнародовал клеветническую информацию, которая не отвечает действительности. Присутствует факт унижения чести и достоинства. Сейчас только юристы определяют, будет иск к сайту как юридическому лицу или как к физическому», – сказала Е. КАЛУШ.

Как сообщал УНИАН, вчера во время прямого всеукраинского радиоэфира на радио «Эра» в ток-шоу «Круг вопросов» С.НАДАЛ начал запинаться, не мог четко высказаться, после чего ведущий ток-шоу вынужден был предоставить слово другим участникам программы.

По данным пресс-службы городского совета, С.НАДАЛА прямо из прямого радиоэфира забрали в Тернопольскую областную коммунальную клиническую психоневрологическую больницу, где ему установили диагноз церебрососудистый криз. Сейчас городской председатель находится в больнице.

В то же время местный сайт «обо всем» опоздание городского председателя на ток-шоу «Круг вопросов» радиокомпании «Эра» и то, что у него там заплетался язык, после чего ему вообще отняло речь, расценил как то, что С. НАДАЛ пришел на прямое включение с Тернополя в нетрезвом состоянии.

Во время общения редактора сайта «Обо всем» Бориса МАШЛЯНКИ в сети Фейсбук с пресс-секретарем горсовета Е.КАЛУШ, он предложил взять у мэра анализы и в присутствии журналистов выяснить, содержит ли его кровь алкоголь. Однако данное предложение, по данным Б. МАШЛЯНКИ, было проигнорировано.