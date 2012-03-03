В Полтаве митинговали против политических репрессий

В Полтаве прошел митинг против политических репрессий

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге приняли около 200 активистов, представляющих оппозиционные политические силы партии «Батькивщина» и ВО «Свобода».

Митингующие вышли с лозунгом «Нет политическим репрессиям!»

Выступая во время митинга его участники говорили о нескольких жертвах политических репрессий: Юлии ТИМОШЕНКО и одного из сельских председателей области, которого прокуратура обвиняет за злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

После митинга возле памятника Т.Шевченко часть его участников пошла сначала к Полтавскому городскому совету, затем к зданию облгосадминистрации. Колонна примерно из 100 человек шла по центральной улице города с «кричалками» и под барабанный бой.

Там митингуючие говорили о политических репрессиях, уничтожении культурных ценностей и коррупции.