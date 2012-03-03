Власенко догадывается, почему к Тимошенко не пускают гостей из ОБСЕ

Государственная пенитенциарная служба Украины, не дав разрешения членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на посещение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии, пытается скрыть от европейской общественности плохое состояние здоровья заключенной.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«Я так думаю, что эти действия заключают в себе две цели: первое, это, конечно же, продолжение давления на Юлию Владимировну, в частности психологического, это является откровенным издевательством, а, с другой стороны, они, конечно, не хотят показать, что ТИМОШЕНКО лежит и не встает. То есть, конечно же, они не хотят показать реальное положение вещей», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По мнению адвоката, власть и руководство колонии сейчас пытаются максимально ограничить Ю.ТИМОШЕНКО в общении с людьми.

«Это я могу связать с постоянной тенденцией, с которой они ограничивают Юлию Владимировну в общении с родными, близкими, с политиками, с кем угодно. ТИМОШЕНКО не только незаконно находится за решеткой, ТИМОШЕНКО не только незаконно не получает надлежащего медицинского обеспечения, ТИМОШЕНКО не только незаконно находится под 24-часовым видеонаблюдением, они не только незаконно делают попытки порой ограничить допуск защитников, но они еще сейчас решили полностью ограничить общение ТИМОШЕНКО с любыми другими лицами: с друзьями, родными, семьей и тому подобное», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на посещение экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Пресс-служба ГПтС Украины, что в адрес руководства ведомства поступило обращение посла Швеции в Украине с просьбой о предоставлении разрешения на посещение вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбургой Габсбург ДУГЛАС и еще четырьмя представителями разных европейских институтов Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии (№54).

«Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что, в соответствии с действующим законодательством Украины, оснований для предоставления разрешения на такое посещение нет», - отмечается в сообщении.