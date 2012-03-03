Ставнийчук обвиняет оппозицию в политиканстве

Власть и оппозиция должны объединить усилия в наработке изменений в Конституцию Украины, которые усовершенствуют функционирование ряда государственных институтов.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказала советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина СТАВНИЙЧУК в эфире Первого национального телеканала.

Сегодня, отметила она, ПАСЕ искренне приветствует создание в Украине Конституционной Ассамблеи и призывает Президента, парламента и всех политических сил нашего государства к началу полноценного, полномасштабного конституционного процесса.

«ПАСЕ дает целый ряд рекомендаций, которые должна выполнить Украина, – в том числе и в сфере правосудия на конституционном уровне – чтобы правосудие в Украине действительно было независимым и эффективным», - отметила советник Президента.

М.СТАВНИЙЧУК призвала оппозицию к конструктивному диалогу с властью в конституционном процессе. «Четко понятно, что оппозиция в сегодняшней политической жизни, кроме политиканства, не играет такой роли, которую бы она должна была играть. Давайте же сядем за круглый стол и начнем работать», - призвала советник Президента.