Рекламщики призывают ветировать антитабачный закон

Отправленный на подпись Президента Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий" необходимо ветировать, поскольку он не соответствует проголосованным в парламенте нормам его невозможно выполнить в принципе.

Об этом в комментарии ТСН заявил глава Всеукраинской рекламной коалиции и участник рабочей группы по доработке данного закона перед вторым чтением Максим ЛАЗЕБНИК.

«Рекламный бизнес не против запрета прямой рекламы табака. Тем более, что ее в Украине и так уже практически нет, – объясняет М.ЛАЗЕБНИК. – Но есть различия между прямой рекламой и возможностью доносить потребителю информацию о своем легально производимом товаре. Например, у нас запрещена реклама рецептурных препаратов. Но у фармацевтов есть возможность собирать врачей и представлять им новые медикаменты. Сегодняшний закон – это запрет любого общения производителей сигарет со своими торговыми партнерами и с потребителем. Вплоть до того, что и ценники на сигаретах как вид коммуникации должны быть запрещены».

М.ЛАЗЕБНИК считает это нарушением прав потребителя: "Я – потребитель, и имею право знать, чем один товар отличается от другого".

Причем, по словам рекламиста, отправленная на подпись версия закона прописана настолько непрофессионально, что даже переговоры производителя сигарет с дилерской компанией могут попасть под запрет.

По словам М.ЛАЗЕБНИКА, отправленная на подпись Президента версия закона кардинально отличается от той, которая была создана рабочей группой. Рабочая группа, состоящая из представителей депутатов, общественных организаций и рекламного бизнеса, несколько месяцев работала над текстом документа и вышла на компромиссный вариант: «Мы уточнили понятийный аппарат. Мы дали четкий перечень: что разрешено, что запрещено. Сейчас же такого списка нет. Есть лишь агрессивная формула – запрещено все», - объясняет М.ЛАЗЕБНИК.

«Отправленный на подпись закон – это закон, который выполнить вообще невозможно», - заявляет глава Всеукраинской рекламной коалиции.

Напомним, 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предложил главе парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении. Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Однако, недавно на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.

*** Всеукраинская рекламная коалиция является одним из крупнейших представителей рекламного бизнеса в Украине, действует с 1997 года и объединяет более 130 рекламных компаний и рекламистов Украины.