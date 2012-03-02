ЦИК знает, что избирателей уже покупают, но разводит руками

15:13, 02 марта 2012
Политика
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Усенко-Черная пеняет на законодательство

Зампредседателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная во время заседания ЦИК. Киев, 25 января
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ надеется на адекватную реакцию ЦИК на нарушения во время парламентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

«ЦИК будет пытаться, я надеюсь, …найти силы и мужество применить закон и способствовать реализации избирательных прав граждан», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она выразила сожаление, что, в соответствии с действующим законодательством, ЦИК имеет неширокий инструментарий влияния на ситуацию во время избирательной кампании.

Заместитель председателя ЦИК объяснила, что комиссия имеет фактически полномочия администратора, но, в то же время, может принимать методические рекомендации для местных избирательных комиссий с целью реализации равных прав кандидатов в депутаты.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что уже сегодня, задолго до старта избирательной кампании, можно наблюдать определенные нарушения. Среди них она назвала такие, которые имеют признаки подкупа избирателей и в качестве примера привела распространение среди граждан продуктовых наборов.

Заместитель председателя ЦИК выразила надежду, что уже во время избирательной кампании на такие действия будет адекватная реакция.

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