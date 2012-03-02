ЦИК знает, что избирателей уже покупают, но разводит руками
Усенко-Черная пеняет на законодательство
|Жанна Усенко-Черная
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.
«ЦИК будет пытаться, я надеюсь, …найти силы и мужество применить закон и способствовать реализации избирательных прав граждан», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
Она выразила сожаление, что, в соответствии с действующим законодательством, ЦИК имеет неширокий инструментарий влияния на ситуацию во время избирательной кампании.
Заместитель председателя ЦИК объяснила, что комиссия имеет фактически полномочия администратора, но, в то же время, может принимать методические рекомендации для местных избирательных комиссий с целью реализации равных прав кандидатов в депутаты.
Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что уже сегодня, задолго до старта избирательной кампании, можно наблюдать определенные нарушения. Среди них она назвала такие, которые имеют признаки подкупа избирателей и в качестве примера привела распространение среди граждан продуктовых наборов.
Заместитель председателя ЦИК выразила надежду, что уже во время избирательной кампании на такие действия будет адекватная реакция.