Яценюк обещает второй номер в списке женщине

Вторым номером в избирательном списке «Фронта Змін» будет женщина, заявляет председатель партии Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», сегодня в ходе дискуссии «Укрепление политических партий через привлечение женщин», организованной Национальным демократическим институтом и Программой развития ООН, он заметил, что для активного участия женщин в политической жизни необходимо не только гендерное квотирование, но и, прежде всего, гарантирование женщинам равных возможностей для реализации в политике.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что в партии «Фронт Змін» еще в прошлом году было создано женское крыло, благодаря чему началась работа в новых для партии направлениях, в частности, было положено начало программе «Мать-героиня».

«Правительство отказывается регистрировать женщин, которые подпадают под категорию «мать-героиня», по одной причине: регистрация – это дополнительные социальные выплаты. У нас просто уже десятки успешных ситуаций, когда женщины, которые заслуживают этого, благодаря «Фронту Змін» получают соответствующую помощь», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Также в кировоградском «Фронте Змін» стартовала программа, которая имеет целью предупреждение онкозаболеваний у женщин. «Здоровье нации стало частью политической программы партии», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что 33,5% членов партии - женщины. Женщины также представляют 21% депутатов советов всех уровней от «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что вторым номером в партийном списке «Фронта Змін» на выборах в парламент осенью будет женщина: «Номером два в списке партии «Фронт Змін» будет женщина. Я могу гарантировать, что лично буду делать все для того, чтобы в руководящих органах партии у нас было представлено как можно больше женщины», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Змін» напомнил, что в таких странах, как Чехия, Литва, Польша и Венгрия, не меньше 20% женщин должны быть представлены как в руководящих органах партии, так и в партии в целом.

«Но дело не только в квотировании. Квотирование - это императивная норма, в которой должно отмечаться, что «женщин не меньше, чем». Дело не столько в том, сколько будет предусмотрено процентов, а какие возможности предоставлены. Если двери открыты, то процентное соотношение может быть совсем другое – 20, 30, 40, 50%. Поэтому речь нужно вести о равных возможностях, о равном доступе и о том, чтобы каждая женщина имела возможность себя проявить», - сказал он.

«Активное участие женщин в политической деятельности изменит целый ряд вопросов, которые обсуждаются в украинской политике, - начиная с вопросов получения места в детском саду для ребенка и заканчивая вопросами, касающимися медицинского обеспечения, градации минимальной заработной платы для разных категорий, в частности для женщин, которые самостоятельно воспитывают детей. Это касается и дискуссии, которой вообще в Украине никогда не было - относительно возможности или невозможности аборта и обеспечения контрацептивами», - отметил он.

Лидер «Фронта Змін» напомнил, что в Украине большинство населения – женщины. «И поэтому цель, которой мы должны хотеть, это представительство женщин и мужчин в политике 50 на 50 – это справедливый уровень. Поэтому нужно, чтобы партии самостоятельно, во-первых, определяли уровень представления женщин, во-вторых, придерживались его», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.