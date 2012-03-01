В Одессе митингующий инвалид приковался к двери мэрии

В знак протеста против игнорирования законных прав и интересов ветеранов и инвалидов, которые провели сегодня акцию пикетирования Одесского горсовета, один из инвалидов-колясочников Виктор ОСИПЕНКО приковал себя наручниками к двери здания мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, прибегнуть к этому шагу участник пикетирования решил, по его словам, «когда убедился, что никто из руководства горсовета - ни мэр, ни его заместители – не выходит к ветеранам и инвалидам. Может хотя бы таким образом удастся быть услышанными - ведь наше требование заключаются в том, чтобы городская власть не лишала льгот по пассажирским перевозкам людей с физическими недостатками».

Участники акции, преимущественно ветераны войны и труда, а также члены Киевского районного общества инвалидов Одессы, держали в руках флаги Партии регионов и лозунги: «Верните перевозчика 210-го автомаршрута!», «Костусев - позор партии!» и другие.

Пикетчики обратили внимание журналистов, что они не являются членами партий или политических движений, а к участию в акции вынудило «решение руководства мэрии передать обслуживание автомаршрута № 210 новому предприятию-перевозчику - вместо «Социально-транспортной компании», которая осуществляла перевозки до 8 тысяч людей с физическими недостатками. Но в уставе нового автоперевозчика вообще не указывается, что нас должны обслуживать, как лиц, пользующихся льготами».

Между тем, Департамент транспорта, связи и организации движения Одесского горсовета опубликовал сообщение, что автобусный маршрут №210 переходит в управление ЧП «Старс-Транс».