Депутаты перечисляют, за что требуют уволить Табачника

Львовский областной совет требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николай АЗАРОВА немедленно освободить от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, которое 28 февраля на сессии Львовского областного совета приняли депутаты.

В документе депутаты отмечают, что инициативы Д.ТАБАЧНИКА в сфере образования привели к ухудшению ситуации в просветительской отрасли.

«Этот министр систематически уничтожает позитивные достижения, наработанные за время независимости Украины”, - отмечается в обращении.

„За время его министерской деятельности Украина получила нивелированное внешнее независимое оценивание, закрытие украиноязычных школ, постоянные эксперименты с языком преподавания в школах и детских садах, направленные на вытеснение украинского языка из учебно-воспитательного процесса, давление на университеты, которые разрабатывают альтернативные стандарты образования, основываясь на лучшем международном опыте, протесты студентов в связи с уменьшением размеров стипендий и попытками министерства перенести груз недофинансирования отрасли на плечи самих студентов и карманы их родителей, продолжение оттока научных работников и научно-педагогического персонала из Украины”, - отмечается в обращении.

Поэтому, учитывая приведенные выше факты, Львовский областной совет требует от Президента и премьер-министра немедленно уволить Д.ТАБАЧНИКА, говорится в обращении депутатов Львовской области.