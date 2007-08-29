Бродский призывает Ющенко освободить Черновецкого

Первый заместитель председателя Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации из-за земельного вопроса.

Об этом говорится в заявлении М.Бродского, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии вольных демократов.

В частности, М.БРОДСКИЙ назвал “пиаром накануне выборов” заявление Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента об обнаруженных фактах незаконного распределения земли в Киеве, а также призыв к столичным чиновникам не нарушать земельные права граждан. Ведь, подчеркнул он, Партия вольных демократов неоднократно обращала внимание общественности и Президента на «махинации с землей, которые происходят под патронатом киевской власти».

«Довольно заниматься популизмом! Если есть факты (нарушения земельного законодательства киевской властью – УНИАН), то Генеральная прокуратура должна довести дело ЧЕРНОВЕЦКОГО до логического завершения», – настаивает в своем заявлении М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 августа руководитель Службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Виктор БЕЗКОРОВАЙНЫЙ отметил, что должностные лица Киевсовета при решении земельных вопросов имеют спекулятивный интерес.

В частности, по информации Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины, органами прокуратуры во исполнение поручения главы государства проведены проверки соблюдения действующего законодательства в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации при выделении земель, планировании и застройке города. При этом установлены неодиночные факты отвода земельных участков для строительства с нарушением требований Земельного кодекса Украины, законов Украины «О планировании и застройке территорий» и «Об основах градостроительства».

Как отметил В.БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, только в этом году прокуратурой г. Киева внесены два представления Киевскому городскому председателю о принятии организационных мер по устранению нарушений законов по вопросам обеспечения государственного контроля за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.