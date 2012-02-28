Глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий ФИРТАШ инициирует создание Совета международного делового сотрудничества с целью увеличения потока инвестиций в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ сообщил сегодня в ходе работы круглого стола, организованного ФРУ и посвященного улучшению инвестиционного и делового климата в Украине.

Совет международного делового сотрудничества будет на постоянной основе выполнять функции координации обмена информацией между украинскими и иностранными компаниями по вопросам инвестирования и реализации совместных проектов. Формат работы Совета заключается в том, что для выработки конкретных решений по улучшению инвестиционного климата за одним столом будут собираться украинские работодатели, представители правительства Украины, представители других государств и иностранные компании - члены Федерации работодателей.

Первый круглый стол прошел сегодня при участии первого вице-премьер-министра Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который также курирует вопросы евроинтеграции, а также главы представительства органа Евросоюза - Европейской комиссии Жозе Мануэла Пинту ТЕЙШЕЙРА. В работе круглого стола приняли участие главы дипломатических миссий восьми стран - Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции.

Планируется, что круглые столы в формате украинский бизнес - правительство - иностранные дипломаты - иностранный бизнес также будут проведены с представителями стран Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.

В своем вступительном слове Д.ФИРТАШ отметил, что в прошлом году в Федерации прошли объединительные процессы, благодаря которым потенциальный инвестор теперь имеет четкое понимание значимости данного объединения, в которое на сегодня входят предприятия, обеспечивающие 70% ВВП Украины.

Кроме того, Д.ФИРТАШ сообщил, что ФРУ удалось наладить эффективное сотрудничество с Антимонопольным комитетом, Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой Украины - структурами, которые непосредственно влияют на формирование инвестиционного климата в государстве.

Также Д.ФИРТАШ выразил надежду на поддержку инициатив ФРУ правительством и напомнил, что на последнем заседании Совета Федерации работодателей Украины он инициировал разработку пятилетней Программы промышленного развития Украины.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что основными целями своей работы он на сегодняшний день видит обеспечение евроинтеграции Украины, формирование благоприятной бизнес среды, в частности, создание в государстве условий, способствующих притоку инвестиций, и борьбу с коррупцией.

Он также сообщил, что были проведены встречи с руководством Гостаможслужбы, результатом которых должна стать оптимизация в течении трех месяцев всех таможенных процедур. Акцент будет сделан на автоматизации таможенного оформления.

Кроме того, планируется решить вопрос таможенной стоимости. При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ обратил внимание на существование большого количества схем, связанных с занижением таможенной стоимости.

Помимо этого, важным с точки зрения инвестиционной привлекательности Украины, по мнению В.ХОРОШКОВСКОГО, является проведение в 2012 году прозрачных и демократических парламентских выборов.

«Для нас, как для государства, очень важно провести свободные и демократические выборы», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г., представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне. ФРУ сотрудничает с Верховной Радой, Кабинетом министров и Администрацией Президента Украины, а также тесно взаимодействует с Налоговой администрацией и Антимонопольным комитетом Украины, а также другими госорганами.

Федерация работодателей Украины присутствует в 48 наиболее весомых секторах экономики Украины, ее членами являются 14 всеукраинских отраслевых и 36 территориальных, 3 Киевских и Севастопольских городских организаций работодателей. В их состав входят более 500 областных, городских и районных организаций (объединений) работодателей. На предприятиях, входящих в организации-члены ФРУ, работает более 7 млн. наемных рабочих.

В ноябре 2011 года главой ФРУ был избран Д.ФИРТАШ.