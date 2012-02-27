Омельченко раскопал копромат на вице-губернатора Сумщины

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО просит Президента Украины, главу правительства, руководителей Генеральной прокуратуры, МВД и СБУ проверить информацию «об уничтожении заместителем председателя Сумской областной государственной администрации сельского хозяйства в Сумской области, разворовывании земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом речь идет в депутатском обращении Г.ОМЕЛЬЧЕНКО к вышеназванным должностным лицам, копией которого располагает УНИАН.

По информации Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, вице-губернатор якобы организовал группу лиц (с признаками преступной группировки), в состав которой входят бывший руководитель Главного управления Госкомзема, руководитель землеустроительной службы Сумского района, помощники заместителя председателя ОГА, которые в период 2010-2011 гг. занимались поборами с руководителей сельхозпредприятий области.

В обращении приведен один из эпизодов, когда указанные помощники вице-губернатора якобы требовали от руководителя одного из агропредприятий заплатить коррупционный «земельный налог» в размере 100 дол. США с каждого гектара земли, которую арендует хозяйство. Таким образом, он должен был выплатить 300 тыс. дол.

В обращении отмечается, что это не единичный случай, а система взаимоотношений с арендаторами земли в Сумской области.

Кроме того, как утверждает депутат, в Сумской области сложилась ситуация, когда земли резерва и государственного запаса оформляются на подставных лиц под заявления на получение земель для ведения личного сельского хозяйства. Организацией этого «процесса» якобы занимается заместитель главы ОГА и группа его людей через подконтрольные предприятия.

«Анализ полученной информации дает основания спрогнозировать, что с началом земельной реформы в Сумской области не останется не одного гектара государственной земли. Поступления в бюджет от реализации земли будут равны нулю, а земля бесплатно и незаконно перейдет должностным лицам области и людям», подконтрольным вице-губернатору, подчеркивает Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщалось, ранее Г.ОМЕЛЬЧЕНКО обращался к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и руководителям правоохранительных органов с требованием расследовать возможное участие председателя Сумской областной государственной администрации Юрия ЧМЫРЯ в доведении до банкротства ОАО «Акционерная компания «Свема» (г. Шостка Сумской области).