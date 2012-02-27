Прокурор думает, что приговор Луценко сделает общество лучше

Приговор, оглашенный сегодня Печерским районным судом г. Киева экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, подтвердил обвинение, выдвинутое ему в ходе досудебного следствия.

Об этом в комментарии журналистам по завершении судебного заседания сообщил представитель государственного обвинения, прокурор Виктор КЛИМЕНКО.

«Приговор подтвердил обвинение, которое было предъявлено осужденным ЛУЦЕНКО и ПРИСТУПЛЮКУ по всем эпизодам», - сказал В.КЛИМЕНКО, добавив при этом, что, по его убеждению, в суде были полностью опровергнуты голословные заявления «тех манипуляторов общественного мнения, которые пытались убедить общество в том, что дело якобы разваливается, что в нем нет доказательств».

По словам прокурора, все, кто присутствовал на приговоре, слышали, что он обоснован в первую очередь теми доказательствами, которые были получены во время судебного следствия. «Я уверен в том, что сегодняшний приговор сделает наше общество лучшим, поскольку каждый будет понимать, что назначение на высокую государственную должность это в первую очередь личная персональная ответственность за свои действия и никакие красноречивые выступления не позволят спрятаться за спинами подчиненных, объясняя свою некомпетентность и неподготовленность к доверенной ему работе. Я убежден, что после сегодняшнего приговора каждый руководитель, желающий подарить своему подчиненному квартиру или другие материальные блага за счет инвалидов или ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дважды подумает перед тем, как предпринять такие действия», - подчеркнул В.КЛИМЕНКО.

Эти слова были восприняты сторонниками Ю.ЛУЦЕНКО крайне негативно: они начали выкрикивать «позор! позор!» и даже попытались бросать в В.КЛИМЕНКО снежки и толкнуть в спину. Но он быстро спрятался за входной дверью центрального входа в здание суда.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО сегодня, 27 февраля, был осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.